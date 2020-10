Rapsody participe à un album-soutien au mouvement BLM

Des chansons mettant l’accent sur l’injustice sociale à la faveur du mouvement initié après la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Le projet présenté par Disney a tout de suite enthousiasmé la parolière américaine Rapsody.

_"Le premier défi était de savoir comment parler de ce qui se passe, différemment de la façon dont j'en ai déjà parlé. J'en avais parlé avec colère. J'en avais parlé de manière introspective. Je n' ai pas assez parlé de la tristesse qui peut en découler et je l'ai touchée du point de vue de la mère, d’un parent ou d’une famille, quand je suis en train de penser à ces noms : Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd, Sandra Bland, Treyvon Martin. Qu'est-ce que ça fait quand on va à ces funérailles ? Toutes ces voitures et camions noirs, tout le monde habillé en noir. L'émotion... Qu'est-ce que ça fait ? Après avoir vécu cela, vous rentrez chez vous et cette personne ne fait plus partie de votre vie. C'est un peu l'énergie ou l'émotion que je voulais évoquer".

_

_"Parfois, la musique va au delà d’essayer de marteler quelque chose dans la tête de quelqu'un qui ne comprend pas parce qu'il ne vit pas votre vie. La musique est ainsi un langage universel. Et encore une fois, nous parlons à travers notre âme. Que Disney veuille faire quelque chose comme ça et le faire de cette manière, qu'ils me tendent la main, c'est un honneur et un plaisir pour moi de le soutenir".

_

Ce nouvel album de Rapsody compte également d’autres titres tels que "Mercy Mercy me" de Marvin Gaye.

Ce projet veut explorer les intersections de la race, du sport et de la culture et Rapsody espère que l'album pourra rassembler les gens.