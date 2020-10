Le candidat du parti au pouvoir en Tanzanie en campagne pour la présidence de Zanzibar

Une réforme économique et un soutien continu à l'union entre l'île semi-autonome de Zanzibar et la Tanzanie. Mettre aussi l'accent sur le tourisme. Ce sont quelques-unes de promesses faites ce samedi lors d'un meting électoral par Hussein Mwinyi, le candidat du parti au pouvoir en Tanzanie, Chama Cha Mapinduzi (CCM), à la présidentielle. La République unie de Tanzanie a été créée le 26 avril 1964, mais le gouvernement de Zanzibar possède son propre Parlement et son président. Les prochaines élections générales se tiendront le 28 octobre.