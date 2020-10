Mali : Soumaïla Cissé goûte à nouveau à la liberté

Il était 22 heures ce jeudi à Bamako lorsque Soumaïla Cissé a goûté à nouveau à la liberté après 6 mois de captivité.

L'ancien chef de l'opposition et triple candidat à la présidence avait été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans sa région natale de Niafounke, au centre du Mali.

Soumaïla Cissé, 70 ans, vêtu de blanc et portant un masque, est tombé dans les bras de ses proches sur le tarmac. Il s'st ensuite exprimé devant les médias :

"Je suis très heureux d'être ici pour le Mali, pour ma famille. J'ai passé 6 mois dans les conditions les plus difficiles, dans le climat le plus austère, des conditions de vie très dures, comme vous le savez dans le grand Sahara, dans un isolement presque permanent dans ces régions."\_Mais l'objectif d'aujourd'hui est de vous dire merci. Pour remercier les nouvelles autorités maliennes, elles ont changé pendant mon absence ! Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Le 26 septembre, je suis allé faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Cela signifie que le président a été efficace."_

Cette libération survient en effet après quele gouvernement malien ait libéré plus de 100 prisonniers au cours du week-end, Trois autres otages ont également été libérés ce jeudi : l'humanitaire française, Sophie Petronin déténue depuis 6 ans par les présumés djihadistes et deux Italiens,Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccalli, enlevés respectivement en 2019 et 2018.