La crise humanitaire s'aggrave après les inondations au Soudan du Sud

Les inondations au Soudan du Sud pourraient mener à une crise humanitaire, préviennent les experts.

Plus de 700,000 personnes ont déjà été impactées depuis le mois de juin.

La catastrophe restreint l'accès à la nourriture, dans le contexte déjà compliqué de la pandémie mondiale et des essaims de sauterelles qui ont dévasté les cultures.

"Dans le village d'où je viens, qui s'appelle Mathiang, les inondations étaient accablantes," Adol Kur Akuei, une mere de sept enfants ayant perdu sa maison dans l'inondation, explique.

"Elles ont tout détruit. Nos maisons sont détruites, notre bétail est mort, nos cultures, nos sources de revenus ont disparu."

Il s'agit de l'inondation du Nil la plus impressionnante depuis 50 ans, causée par les trombes d'eaux tombées pendant la saison des pluies.

Des régions entieres du Soudan, de l'Ethiopie et du Soudan du Sud sont touchées et plus de 500,000 personnes au Soudan du Sud dépendent actuellement des colis de nourriture du World Food Programme.

"Nous faisions déjà face à un situation compliquée à cause du conflit et des déplacements de population importants, et maintenant que s'y ajoutent les inondations, nous avons vraiment besoin de dons," Peter Smerdon, le porte-parole du World Food Programme, explique.

"Mais les donateurs eux-mêmes luttent contre le coronavirus dans leurs pays, donc il est difficile pour eux de faire des dons en ce moment."

D'après lui, il faudrait 58 millions de dollars pour poursuivre leurs actions au Soudan du Sud.

Alors que les prix augmentent à cause des restrictions sanitaires, le World Food Programme sonne l'alarme: une famine est possible.