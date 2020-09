Afrique du Sud : Un ruban blanc pour chaque mort de la pandémie

Un ruban blanc pour chaque vie perdue au coronavirus en Afrique du Sud.

C’est ainsi que le gardien de cette église de Johannesburg rend hommage aux victimes de la pandémie. Tous les matins, il sort avec un seau rempli de rubans égal au nombre de morts recensés la veille.

_ Chaque ruban représente un mort"_, rappelle Rhudzani Makuya. Ce mardi, il en a noué 188 alors que le nombre de victimes dépassait le million dans le monde.

Le pays le plus développé d’Afrique est également le plus touché du continent. Alors que l’Afrique du Sud allège de plus en plus ses restrictions depuis le mois de juillet, certains secteurs anticipent une hausse d’activité en prévision d’une éventuelle deuxième vague.

A l'instar de Casey Pillay, directeur de la fabrique de cercueil Enzo Wood Designs."Si je regarde tous les pays, en particulier le Royaume-Uni et l'Espagne, ils ont déjà atteint la deuxième vague, donc oui, c'est imminent."

L’Afrique du Sud a enregistré plus de 671 000 cas, pour 16 586 décès