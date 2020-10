Afrique du Sud : Manifestations contre les scandales de corruption

En Afrique du Sud, des rassemblements contre le gouvernement ont eu lieu dans plusieurs villes ce mercredi.

A l’appel du Congrès des Syndicats sud-africains (COSATU), le principal syndicat du pays, des manifestants ont fustigé plusieurs scandales de corruption liés à la gestion de la pandémie de coronavirus.

"Ce que nous faisons ressortir, c'est que la corruption a enlevé des choses aux travailleurs. Des travailleurs de la santé et du secteur public, sont morts en contractant le coronavirus parce que les équipements de protection n'étaient pas de bonne qualité pour les protéger alors qu’ils essaient de nous protéger", clame Zingiswa Losi, la président du COSATU.

Dans la capitale Pretoria des centaines d’infirmiers, de postiers et de policiers ont défilé dans les rues pour réclamer une hausse des salaires.

"Je ne sais pas quoi dire. Je suis même dépité parce que tout le monde fait de la corruption. Même notre argent, c'est peut-être pour ça que nous ne n'avons pas, parce que quelqu'un mange notre argent. Et nous le voulons, c'est à nous !", déclare l'enseignant Titi Ragedi.

Fonds détournés, contrats passés auprès de sociétés politiquement amies, surfacturations et fraudes : l'Afrique du Sud est confrontée ces dernières semaines à une série gênante de scandales de corruption liés aux fonds alloués pour lutter contre le coronavirus. L'Auditeur général a dénoncé des niveaux "effrayants" de corruption, alors que des enquêteurs épluchent les comptes de plus de 600 sociétés et organismes ayant reçu plus de 250 millions d'euros pour fournir des équipements de protection aux soignants et distribuer de l'aide.

Plus de 2,2 millions de personnes ont perdu leur emploi entre avril et juin alors que les inégalités se creusent dans le pays le plus industrialisé du continent.