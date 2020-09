Mozambique : Soutien de l'UE contre le terrorisme dans le nord du pays

L’Union Européenne répond à l'appel du Mozambique dans le combat contre les djihadistes dans le nord du pays.

Ce jeudi, le ministre portugais des Affaires Étrangères, Augusto Santos Silva, a exprimé sa certitude quant à l’aide de l’Union Européenne dans la formation des forces mozambicaines contre le terrorisme. Cette déclaration fait suite à la demande de soutien de son homologue mozambicain contre l’insurrection à Cabo Delgado.

"En tant que ministre des affaires étrangères du pays qui occupera la présidence de l'UE à partir de janvier, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer officiellement le haut représentant Josep Borrel et l'un des thèmes abordés était le nord du Mozambique, le soutien au Mozambique. Sur la base de toutes ces informations, je suis sûr que la réponse de l'Union européenne ne sera pas retardée, qu'elle sera positive et, naturellement, que le Portugal y contribuera rapidement et positivement".

Des milliers de déplacés

Lors d'un discours par visioconférence à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Président Felipe Nyusi a souligné la vague de violence causée par les attaques de groupes djihadistes dans le nord du pays.

"Ces terroristes provoquent la fuite de personnes, détruisent les logements et les infrastructures socio-économiques. Ils pillent les biens de la communauté, maintiennent les enfants et les femmes en captivité. Plus d'un millier de personnes ont été assassinées et environ 250 000 personnes sont réfugiés dans d'autres régions du pays",

La province de Cabo Delgado est le théâtre d'un conflit meurtrier entre forces gouvernementales et groupes djihadistes depuis trois ans.

Le mois dernier, un groupe armé s'était emparé d'un port, avant d’être repris par l'armée.