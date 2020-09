Des experts de l'ONU dénoncent la condamnation de Khaled Drareni

Des experts de l’ONU réclament la libération de Khaled Drareni.

Ce mercredi le rapporteur indépendant du Conseil des Droits de l’Homme a dénoncé la condamnation à deux ans de prison du journaliste algérien.

Pour Clément Nyaletsossi Voule, rapporteur spécial sur les Droits à la Liberté de réunion pacifique et la Liberté d'association, cette arrestation n'avait pas lieu d'être :

"Nous ne voyons pas un fondement légal sur lequel on pourrait l'arrêter. Il a été arrêté au moment où il faisait cette couverture. Pour nous, c'est condamnable. Et ce n'est pas acceptable inacceptable car nous avons besoin d'informations. On ne peut pas priver les gens d'informations. Il n'était pas en train de commettre un crime. D'après les informations dont nous disposons, il ne faisait que faire le travail que son statut de journaliste lui imposait".

Liberté de la presse

Pour ces experts des Nations Unies, les accusations contre Khaled Drareni seraient une violation flagrante de la liberté de la presse. Ils déplorent également l'utilisation des lois sur la sécurité nationale pour restreindre le droit d'association.

"A travers l'arrestation de M. Drareni, c'est toute une communauté de journalistes et de manifestants qui craignent pour leur vie alors que l'Algérie est un Etat qui se considère, au niveau international, comme entrant dans un système démocratique, une gouvernance démocratique", poursuit Clément Nyaletsossi Voule.

Khaled Drareni a fondé le site d'information en ligne Casbah Tribune et est le correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 Monde et pour Reporters Sans Frontières.

Détenu depuis le 29 mars après une manifestation dans le cadre du Hirak, Khaled Drareni avait été condamné en première instance pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale".