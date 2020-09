Le Fennec, Riyad Mahrez positif au coronavirus

L'international algérien est à l'arrêt en raison du COVID-19 alors que le buteur de la RDC, Cédric Bakambu s'amuse dans le championnat chinois.

Riyad Mahrez a été testé positif au coronavirus et va être placé en quarantaine selon un communiqué de Manchester City. Les Citizens ont précisé qu'un autre joueur, le Français Aymeric Laporte, était également positif. La star des Fennecs a tenu a rassurer ses fans sur son état de santé lors d'un message posté sur les réseaux sociaux.

Ansu Fati entre dans l'histoire

Le natif de Guinée Bissau, Ansu Fati. a fêté sa deuxième apparition sus le maillot espagnol par un premier but lors de la large victoire contre l'Ukraine. A 17 ans et 311 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole et efface des tablettes le vieux record établi par Juan Erazquin en 1925.

Bakambu, star du championnat chinois

L'attaquant de la RDC, Cédric Bakambu a inscrit ce week-end son 8e but en 8 matches sous le maillot de Beijing Guoan. Son doublé face à l'équipe de Wuhan Zall n'a pourtant pas suffi : les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2 après l'égalisation de l'autre star africaine du championnat chinois, l'Ivoirien Jean Evrard Kouassi.