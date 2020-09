Sénégal : un instituteur au secours d'un lycée

Un instituteur sénégalais a mobilisé les réseaux sociaux pour réparer lui-même des classes d'un lycée de Dakar.

Mamadou Diakhaté, un instituteur de 33 ans qui officie habituellement dans une école primaire de Kaolack, a entamé une course contre la montre. Il entend remettre en état les classes en piteux état du lycée de Yoff. Grâce à un appel sur les réseaux sociaux, il a pu financer les travaux et son association a pu lancer le chantier

"Cette école doit accueillir des élèves le 14 septembre pour l’examen du brevet et l’état des classes est comme ça. Donc nous sommes venus donner un coup de main. Avec l’argent on dépense pour acheter du matériel, ensuite publier sur les réseaux sociaux les factures, tout ce qui a été fait avec l’argent, montrer les photos avant la réfection et après la réfection. Donc les gens ils ont confiance parce qu’ils voient que leur don sert à quelque chose, que ces dons ne sont pas utilisés à d’autres fins."Mamadou Diakhaté.

Cette année, le calendrier scolaire au Sénégal a été bousculé par la pandémie. Les établissements ont fermé en mars et seuls les élèves en année d'examens ont pu reprendre fin juin le chemin de l'école.

Pour l'heure, à peine 12 classes sur les 33 que comptent l'établissement sont en mesure d'accueillir les élèves. Les autres prennent leur mal en patience.