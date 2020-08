Denis Mukwege ciblé par de nouvelles menaces de mort

Ouverture d'une enquête et la mise en place de mesures pour assurer la sécurité du prix Nobel de la Paix 2018.

Le docteur Denis Mukwege est la cible de menaces de morts après avoir dénoncé la poursuite des massacres dans l’Est du Congo et réclamé la mise en place d’un Tribunal pénal international pour juger tous les crimes restés impunis depuis plus de vingt ans dans le pays.

Ces messages d'intimidations sont pris très au sérieux et une enquête a été ouverte à la demande des Nations Unis : "Les menaces de morts reçues récemment par le Dr Mukwege sur par téléphone et sur les réseaux sociaux font suite suite à sa demande de condamnation des meurtres de civils perpétrés dans l'est du RDC et à ses appels renouvelés pour que les responsables des violations et des abus des droits de l'homme rendent compte de leurs actes. Sa vie semble être sérieusement menacée" a assuré Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

C'est la deuxième fois que le prix Nobel de la Paix fait l’objet de menaces de mort. En 2012, il avait échappé de peu à une tentative d’assassinat. A l'époque, il avait dénoncé les nombreux viols commis par les groupes armés.