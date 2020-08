Le journal Canal de Moçambique attaqué

A Maputo, Les bureaux du principal journal du Mozambique, le Canal de Mozambique, ont été incendiés lors d'une attaque présumée au cocktail Molotov le dimanche .

Les assaillants se seraient introduits dans les bureaux et auraient détruit des ordinateurs et des dossiers.

Personne n'a été blessé dans l'incident mais Matias Guente, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire, qui a déjà fait l'objet de menaces, explique qu' ''Il faut prendre en compte la ligne éditoriale de notre journal. Il s'agit d'un journal qui se concentre sur les enquêtes, et certaines personnes dans cette société ne sont pas à l'aise avec le travail que nous faisons. Ce qui expliquerai pourquoi elles auraient réagi comme cela. C’est sans doute une attaque terroriste contre la démocratie, la liberté de la presse et d'expression, contre le journalisme et les journalistes.''

Canal de Moçambique est l'un des principaux hebdomadaires du pays qui s'est distingué par ses enquêtes sur la corruption présumée de l'État en critiquant ouvertement le régime.