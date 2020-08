L'économie Nigériane plombée par l'inflation

Dans ce marché d'Abuja, en plein cœur de la capitale du Nigeria, les étals sont remplis de marchandises qui tardent à trouver preneur.

Les produits alimentaires du quotidien n'échappent pas à l'inflation qui touche le pays depuis maintenant dix mois consécutifs.

Pour les analystes, tout vient de l'augmentation de la demande en dollars.

Plutôt que d'être influencée par la production de biens et de services, l'inflation est davantage déterminée par la politique et l'injection de liquidités par l'autorité monétaire.

Professeur Godwin Owoh, président exécutif de la Society for Analytical Economics, explique :

"Ce qui se passe réellement au Nigeria aujourd'hui est une hyper dollarisation de l'économie du pays. Tout le monde veut stocker tous ses revenus en dollars, c'est pourquoi, alors que les aéroports sont fermés, les restrictions sur les visas, la demande de dollars se multiplie. À quoi servent ces dollars ? Cela vous dit simplement qu'il y a une ruée folle pour stocker des valeurs en dollars. C'est ce qui tue le Naira et continuera à tuer le Naira jusqu'à ce que nous décidions de le corriger".

Quel remède pour sortir le Nigeria de l'inflation ? Réduire la dépendance aux importations et augmenter les possibilités d'exportation, car les biens produits au Nigeria impliqueront une circulation locale de l'argent.

Godwin U. Ukah, analyste économique nous en dit plus :

"Nous devons produire et produire et produire, encourager les fabricants, accorder les prêts qui sont en dessous des frais bancaires normaux. Aux États-Un bn is, les taux d'intérêt descendent parfois jusqu'à 3 % pour vous permettre, en tant qu'homme d'affaires, d'emprunter et de créer une usine. Lorsque vous créez une usine qui emploie tant de personnes, que produisent-elles ? Ils produisent quelque chose que nous allons utiliser ici et ensuite ils en exportent une partie, l'excédent".

La fluctuation des prix et l'augmentation de taux de chômage et de pauvreté sont le signe d'une économie en difficulté, mais des facteurs comme l'insécurité et la corruption, ont eux aussi eu une influence majeure sur cette économie chancelante.