Maurice : La colère gronde face à la marée noire venant du MV Wakashio

La colère gronde à Maurice face à la marée noire qui se profile. Échoué sur la côte Est de l’île, le MV Wakashio y a déjà déversé 1 000 tonnes d'hydrocarbures.

L'opposition parlementaire et des écologistes accusent le gouvernement mauricien de négligence.

Sunil Dowarkasing, consultant environnemental et ancien parlementaire, n’en démord pas :

"Le gouvernement agissait sur les conseils de l'entreprise japonaise et sur des avis experts, sans prendre en compte les intérêts du peuple mauricien et ce qui devrait être fait pour protéger notre pays et notre lagon. C’était un potentiel déversement à ce moment-là et c'est une grave négligence de la part du gouvernement."

Le navire s'est échoué le 25 juillet, mais les travaux pour éliminer le pétrole n'ont commencé que la semaine dernière lorsque la coque s'est fissurée. Sur le terrain, des volontaires viennent des quatre coins du pays pour réduire les effets du déversement et tenter de protéger l'environnement.

Daveena Aubeeluck-Bauluck est le copropriétaire du centre de plongée Scuba World, se trouvant à Mahébourg, une région menacée par la marée noire. "Les Mauriciens viennent en masse pour nous aider à réaliser des barrages pétroliers. Ces barrages sont pris par des bateaux de volontaires pour retenir le pétrole déversé du Wakashio."

Selon les autorités mauriciennes de nouvelles fissures sont apparues et les pires scénarios sont envisagés. Quelque 1 900 tonnes de fioul se trouvent encore sur le bateau.

Devant l,ampleur de ce désastre écologique annoncé, la militante écologiste Greta Thunberg a tenu à témoigner son soutien aux ONG mauriciennes qui ont lancé une opération de crowfdunding.