L'Afrique du Sud dépasse la barre des 500 000 cas de Covid-19

L'Afrique du Sud reste en première ligne face à la pandémie du Coronavirus. Selon les chiffres du ministère de la santé, la barre des 500 000 cas a même été dépassée.

L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie et le cinquième au monde en terme de cas confirmés. Plus d'un tiers des cas ont été recensés dans la province du Gauteng, où se trouvent Johannesburg et Pretoria, les capitales économique et administrative du pays.

La Namibie recense officiellement un peu plus de 2000 cas et une dizaine de victimes. Le gouvernement a décidé quand même de laisser les écoles fermées durant le mois d'août.

En revanche, face aux sérieuses difficultés économiques du pays, les frontières seront à nouveau ouvertes ce lundi aux touristes internationaux (sans quatorzaine imposée).

A Madagascar, tous les services de santé sont sur le pont mais cela ne suffit pas à enrayer la pandémie. On dénombre cinq fois plus de cas que le mois dernier.

L'armée participe aussi à la gestion de la crise et une campagne de bénévolats lancée par le ministère de la défense a permis de rapatrier une soixantaine de médecins.

A Lagos au Nigeria les lieux de cultes sont à nouveau ouverts. Dans les églises et les mosquées, seulement 50% des fidèles seront pour le moment acceptés.

Le gouverneur demande tout de même aux personnes les plus fragiles de rester encore chez eux.

Enfin en République Démocratique du Congo, la rentrée scolaire prévue ce lundi dans les lycées a été repoussée d'une semaine.

Selon les autorités, ce laps de temps est nécessaire pour préparer les établissements aux mesures anti-covid. C'est une manière aussi de calmer le mécontentement très fort dans le corps enseignant.