Tanzanie – Tundu Lissu : le retour de tous les dangers pour l'opposant ?

L’un des grands acteurs de l’opposition tanzanienne est arrivé au pays lundi. Il avait quitté son pays après plusieurs arrestations et une attaque armée en 2017. Et quel sort lui réserve le régime ?

Malgré l’interdiction de la police, ce sont des centaines de Tanzaniens qui ont fait ce lundi à 13 h heure locale et 10 heures TU le déplacement de l’aéroport international de Dar es Salam pour accueillir leur leader, Tundu Lissu.

Despite EXPRESS written warnings from the Tanzanian Police Force to the people of #Tanzania not to gather for the arrival of Tundu Lissu, they people are gathering at the airport. Let’s hope the Police PROTECT rather than FIGHT the people. #TunduLissuHomeComing https://t.co/ZtA4tezcZw