Le futur directeur-régional de l'OMS pour l'Afrique décède en Inde

Le directeur régional élue de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique est décédée alors qu'il recevait un traitement médical en Inde, a déclaré mercredi la présidente du parlement tanzanien.

Des plans pour rapatrier le corps du Dr Faustine Ndugulile, 55 ans, sont en cours, a déclaré Tulia Ackson, présidente du parlement tanzanien, ajoutant que les funérailles seraient annoncées plus tard.

M. Ndugulile était député de la circonscription de Kigamboni, dans la capitale commerciale de la Tanzanie, Dar es Salaam. Il a également été ministre adjoint de la Santé de ce pays d'Afrique de l'Est entre 2017 et 2020 et ministre de l'Information et de la Communication jusqu'en 2021.

Il a été élu directeur africain de l'OMS en août et devait prendre ses fonctions en février 2025, succédant au Dr Matshidiso Moeti qui a exercé cette fonction pendant deux mandats. Dans son discours d'acceptation, M. Ndugulile avait exprimé sa ferme volonté de faire progresser la santé et le bien-être des populations africaines.

La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a exprimé ses condoléances sur le réseau social X, tandis que le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a écrit qu'il était "choqué et profondément attristé" par son décès.

Plusieurs députés tanzaniens ont également publié des messages sur X, affirmant que M. Ndugulile était "un homme humble". Godbless Lema, un ancien député de l'opposition, a écrit : "Lorsqu'il était au parlement, Ndugulile n'était pas aussi dur que ses collègues du parti au pouvoir".

Les directeurs régionaux de l'OMS ont un mandat de cinq ans et ne peuvent être reconduits qu'une seule fois.