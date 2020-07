Libye : explosion des restes explosifs de guerre

En Libye, les unités de neutralisation des explosifs et munitions (NEDEX) du gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par les Nations unies, rassemblent et font exploser les munitions non explosées découvertes dans les zones situées au sud de la capitale Tripoli.

“Les unités militaires ont collecté des engins non explosés au sud de Tripoli et les ont déplacés dans la zone d’Al-Heera où ils ont été détonés. Nous retirons les engins explosifs du sud de Tripoli afin que les citoyens et les personnes déplacées puissent retourner chez eux”, a déclaré Moftah Omar Al-Harari, général au département du génie militaire.

cette oppération intervient après que le restes des explosifs de guerre ont continué a blessé ou a tué des civils. Les enfants et adolescents restent la population la plus vulnérable, par manque de conscience du danger que représentent ces armes.

Les mines ont tué ou blessé plus de 100 personnes, dont de nombreux civils, au sud de la capitale libyenne à la suite de combats meurtriers entre forces rivales. Depuis la chute du guide Moammar Kahdafi en 2011, plusieurs miliers de restes explosifs ont été détruit.