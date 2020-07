COVID-19 : plus de 10 000 agents de santé infectés

Plus de 10 000 agents de la santé dans 40 pays africains ont été infectés par le coronavirus jusqu‘à présent.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’un des plus grands défis en matière de protection des travailleurs de la santé a été la pénurie mondiale d‘équipements de protection individuelle.

“La majorité des personnes qui ont été infectées ont été des infirmières. Mais nous avons eu toutes les catégories de travailleurs de la santé – médecins, techniciens de laboratoire, et même certaines des personnes qui fournissaient un soutien auxiliaire dans les établissements de soins – infectées”, a déclaré Matshidiso Moeti, directeur de l’OMS pour l’Afrique.

Les experts avertissent que les fragiles systèmes de santé de nombreux pays africains pourraient être débordés.

Il y a plus de 770 000 cas confirmés de coronavirus sur le continent, avec plus de 435 000 guérisons et 16 000 décès, selon l’OMS.