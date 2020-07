Afrique du sud-COVID 19 : les écoles ferment à nouveau

En Afrique du Sud, les écoles vont à nouveau fermer en raison de la recrudescence des cas de coronavirus.

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture des écoles publiques pendant quatre semaines à compter du lundi 27 juillet, à peine un mois après leur réouverture.

L’ordre de fermeture des écoles intervient une semaine après que les syndicats d’enseignants aient demandé aux autorités de fermer les écoles jusqu’au mois d’août.

“Le Cabinet a décidé aujourd’hui que toutes les écoles publiques devraient faire une pause pendant les quatre prochaines semaines. C’est également l’expérience de plusieurs autres pays, où des écoles ont ouvert et ont également dû fermer en raison des circonstances auxquelles chaque pays a dû faire face”, a déclaré Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud.

Malgré la forte augmentation du nombre de cas de Covid 19, le gouvernement a tenu à la réouverture progressive des écoles publiques et privée.

L’Afrique du Sud est actuellement le cinquième pays au monde le plus infectés par le coronavirus et le premier sur le continent, avec plus de 400 000 cas.