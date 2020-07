Burundi : le calvaire des albinos en saison sèche

Moise Kwizera fait partie des victimes de la grande saison sèche qui s’abat en ce moment sur le Burundi. Comme, lui, plusieurs albinos, se retrouvent menacés par les rayons solaires. Au contact du soleil, ces personnes atteintes d’albinisme développent des lésions cutanées conduisant parfois au cancer de la peau.

« Le soleil nous amène beaucoup de problèmes. C’est pourquoi quand la saison sèche commence, nous avons besoin de protection. Quand on s’expose aux rayons solaires, il y a des taches sur la peau, après, elles se transforment en plaies et quand ces plaies ne sont pas traitées rapidement, ça évolue pour former un cancer de la peau.

Plus de 1 200 Albinos selon l’Organisation “Albinos Sans Frontières”( ASF), sont impactés négativement par cette saison sèche. L’association essaie tant bien que mal de leur offrir le nécessaire pour se protéger. Une aide qui semble être insuffisante.

« On en a beaucoup. Même moi comme tu me vois ici, je souffre du cancer de la peau. J’ai les petites plaies ici qui me font défaut, ici ça ne va pas, mais comme je sais comment me protéger, c’est un avantage. Mais ceux qui sont à l’intérieur du pays, on a plus de 12 personnes qui sont gravement malades, et plus de 18 qui commencent à avoir des petites plaies qui, petit à petit, si on ne les soigne pas bien peuvent donner des tumeurs, et puis le cancer de la peau. Depuis le mois de mai 2008 jusqu’aujourd’hui, je connais plus de 18 qui sont déjà morts à cause du cancer de la peau. », révèle Cassim Kazungu, représentant légal de l’Organisation “Albinos Sans Frontières”( ASF).

Selon les experts, les crèmes solaires sont une solution possible dans l’accompagnement des albinos exposées aux rayons solaires. Mais ces moyens de protection sont au-dessus de leurs revenus, la plupart d’entre eux proviennent des familles démunies.