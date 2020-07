Côte d'Ivoire : décès d'un poids lourd du parti de Bedié

En Côte d’Ivoire, le vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Adam Yeboua est mort mercredi à Abidjan. Une énorme perte non seulement pour Henri Konan Bedié, mais pour toute la classe politique ivoirienne.

À en croire des médias ivoiriens, le décès est survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan. Si la véritable cause n’est pas encore connue, les mêmes sources rapportent que l’homme de 85 ans souffrait depuis des mois voire des années, de « petites maladies dues à son âge qui l’ont emporté ».

En rejoignant ses ancêtres dans sa région natale du Gontougo dans le nord-est, l’ancien député laisse à la postérité une véritable leçon de constance et de fidélité en politique. Avant et après l’indépendance, le planteur et chef traditionnel est resté fidèle au premier président Félix Houphouët-Boigny.

À la mort de ce dernier, il restera aux côtés d’Henri Konan Bedié pour gérer l’héritage du père de l’indépendance. Une fidélité qui va survivre au règne de Gbagbo et surtout résister à l’envie de rejoindre le RHDP du président Ouattara en rupture avec son allié Bedié.

« Ceux qui sont partis du PDCI-RDA sont au restaurant RHDP. Quand ils finiront de manger, ils reviendront à la maison », déclarait, il y a un an, celui que de nombreux Ivoiriens appellent le « Sage ».

Reste à savoir comment le PDCI entend préparer la présidentielle d’octobre prochain sans son vice-président dont les capacités mobilisatrices et le charisme étaient reconnus par de nombreux observateurs.