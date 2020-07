Le Kenya annule l'année scolaire 2020 en raison du coronavirus

Les élèves kényans ne reprendront pas le chemin des écoles avant janvier 2021. C’est la pandémie de coronavirus qui les y oblige.

Le ministre de l‘Éducation nationale a annoncé la fin anticipée de l’année scolaire en cours pour les écoles primaires et secondaires. En clair, cette année est considérée comme perdue et les écoliers devront la refaire l’année prochaine.

Quant aux collèges et universités du pays, ils rouvriront leurs portes en septembre. Cette reprise se fera au cas par cas et devra respecter des directives strictes pour contenir le virus.

Les établissements sont fermés depuis le mois de mars. Initialement, le Kenya devait rouvrir ses écoles en septembre pour permettre aux élèves en dernière année d‘école primaire ou secondaire de passer leurs examens, mais l’aggravation de l‘épidémie a conduit les autorités à ce report.

L’augmentation du nombre de cas de coronavirus s’accélère dans le pays, avec désormais plus de 8 500 personnes infectées dont 173 morts à ce jour.

Le président Uhuru Kenyatta a annoncé lundi une réouverture graduelle du pays, avec la reprise des vols internationaux le 1er août et la levée de l’interdiction d’entrer ou de sortir des deux plus grandes villes du pays et principaux foyers de l’épidémie, Nairobi et Mombasa, ainsi que du comté de Mandera (nord-est).