Côte d'Ivoire: décès du Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly (officiel)

Le Premier ministre ivoirien et candidat du parti au pouvoir à l‘élection présidentielle d’octobre, Amadou Gon Coulibaly, est décédé mercredi à Abidjan après le conseil de ministres à l‘âge 61 ans, a annoncé le secrétaire général de la présidence Patrick Achi à la télévision publique.

“J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quitté en ce début d’après-midi après avoir pris part au conseil des ministres”, a déclaré M. Achi, lisant un communiqué du président Alassane Ouattara.

Amadou Gon Coulibaly était revenu jeudi dernier de France après deux mois d’hospitalisation pour des problèmes cardiaques.

Je salue la mémoire d’un homme d’Etat, de grande loyauté, de dévouement et d’amour pour la Patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d’extrême loyauté à la Nation. pic.twitter.com/55QkrrZOr3 — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) July 8, 2020

La Côte d'Ivoire n’aurait pu obtenir les résultats qui ont été les siens au cours des dix dernières années sans la compétence, le leadership et la vision du Président Alassane Ouattara.



Cette vision, il a su l'insuffler à l'ensemble du Gouvernement. pic.twitter.com/Ptx9×6QweB — Amadou Gon Coulibaly (@AmadouGon) July 8, 2020

Le 12 mars 2020, M. Amadou Gon Coulibaly est désigné candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie (RHDP) à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

M. Amadou Gon Coulibaly est l’actuel Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Nommé à cette fonction depuis le 10 janvier 2017, il devient le tout Premier Chef du Gouvernement de la IIIème République en juillet 2018 avec des pouvoirs renforcés par l’attribution du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Marié et père de cinq enfants, celui que Ivoiriens appellent AGC est né le 10 février 1959 à Abidjan. Il est originaire de la ville de Korhogo dont sa famille fût fondatrice.

Après avoir obtenu son baccalauréat en 1977 au Lycée Moderne de Dabou, il étudie à Paris d’où il revient Diplômé du Centre des Hautes Etudes de la Construction et Ingénieur de l’Ecole des Travaux Public, pour rejoindre la fine fleur de l’administration ivoirienne aux Grands Travaux en 1983.

Il y occupe les postes de Directeur des Etudes Economiques et Financières à la Direction du Contrôle des Grands Travaux (DCGTX) et de Directeur Général Adjoint de 1994 à 1995. De 1990 à 1993, il est Conseiller Technique chargé de la Coordination et du Suivi au Cabinet du Premier Ministre Alassane Ouattara.

M. Amadou Gon Coulibaly a été membre de plusieurs gouvernements, notamment ministre de l’Agriculture de 2006 à 2010 et Ministre d’Etat et Ministre de l’Agriculture dans le Gouvernement de Réconciliation Nationale du Premier Ministre Seydou Elimane Diarra de mars 2003 à février 2005. Il exerce également des mandats électifs.

Maire de la commune de Korhogo de 2001 à 2018, il est élu Député à l’Assemblée nationale de 1995 à 1999. Depuis 2011, il est député de Korhogo, mais ne siège pas.

Dès 1995, Amadou Gon Coulibaly devient membre du comité central et du bureau politique du Rassemblement des Républicains (RDR) et à partir de mars 2006, il occupe le poste de Secrétaire Général Délégué du RDR. Après la transformation du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie (RHDP) en parti politique en juillet 2018, il en devient un an plus tard, en juillet 2019, le Président du Directoire.