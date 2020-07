Coronavirus : le Soudan allège ses mesures de restrictions

Le Soudan a décidé d’alléger à partir de mercredi le couvre-feu décrété en avril ainsi que plusieurs mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, selon l’agence de presse nationale SUNA.

“Le couvre-feu entrera en vigueur entre 18H00 et 06H00 (16H00 et 04H00 GMT) (…) et les services administratifs rouvriront progressivement à compter de dimanche” 19 juillet, avait déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Fayçal Mohamed Saleh à SUNA.

Cette décision intervient alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes décroît depuis deux semaines. Le bilan officiel de l‘épidémie de Covid-19 au Soudan s‘élève à 9.997 cas dont 622 décès.

Le 16 avril, les autorités avaient décrété un confinement total dans l’Etat de Khartoum, la capitale, qui a été continuellement renouvelé mais peu suivi.

Rapidement, un couvre-feu strict avait été imposé de 15H00 à 06H00 heures (13H00 à 04H00 GMT), avec toutefois une circulation tolérée durant le reste de la journée.

En mars, le pays avait instauré l‘état d’urgence face à la crise sanitaire, fermant ses écoles, ses universités, ainsi que la quasi-totalité de ses frontières.

Mercredi, la police a retiré ses postes de contrôle veillant au respect du couvre-feu, a constaté le correspondant de l’AFP.

Le 30 juin, des dizaines de milliers de Soudanais ont bravé le risque sanitaire afin de manifester pour des réformes politiques et contre la vie chère.

Plus d’un an après qu’une révolte populaire a balayé le dictateur Omar el-Béchir après 30 ans de règne, le gouvernement de transition de Khartoum est confronté à de lourds défis dont une crise économique profonde.

AFP