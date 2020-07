Coronavirus au Congo : des ONG au chevet du général Mokoko

Au Congo-Brazzaville, des ONG de défense des droits de l’homme ont appelé lundi la communauté internationale à intervenir pour que soit évacué à l‘étranger, le général Jean-Marie Michel Mokoko, testé positif au nouveau coronavirus.

Encore l’affaire Mokoko dans les rues de Brazzaville, Pointe-Noire, Mossaka et bien d’autres villes congolaises ! Il n’est pas question ici de son procès et sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l‘État et détention illégale d’armes de guerre. Plutôt de l‘état de santé du candidat malheureux à la présidentielle de 2016.

« Le général Mokoko a été conduit à l’hôpital militaire de Brazzaville. Il est très fatigué. Il n’a pas d’appétit et ne mange pas. Des prélèvements sanguins ont été faits et nous attendons les résultats », confiait récemment au correspondant de l’AFP au Congo-Brazzaville Me Yvon Éric Ibouanga de celui qu’on surnomme ici « J3M ».

Et d’après l’hôpital militaire, le général de division Jean Marie-Michel Mokoko souffrirait du coronavirus. Décision a donc été prise le transférer dans une clinique de la capitale pour une prise en charge.

Mais la clinique Albert Leyono qui a récemment défrayé la chronique après la mort d’une parturiente déclarée positive à la covid-19, est loin de rassurer la famille de l’ancien chef d‘état-major général de l’armée congolaise (1978-1993). Moins encore des ONG de défense des droits de l’homme.

Pour ces ONG, « la libération immédiate du prisonnier politique Jean Marie Michel Mokoko, est la seule alternative qui lui permettra de bénéficier des soins appropriés », lit-on dans une déclaration rendue publique après une conférence de presse animée dans la mi-journée à Brazzaville. « Car, l’insuffisance de la prise en charge médicale au Congo est évidente ».

Pour quel impact politique ?

Reste à savoir quelle réponse donnera le gouvernement à ces doléances. Toutefois, en mai dernier des ONG dont Amnesty International avaient exhorté Brazzaville à « protéger les détenus exposés au Covid-19, désengorger les prisons et libérer les prisonniers d’opinion » en Afrique.

Au Congo, allusion avait été faite à des prisonniers dits politiques dont Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa condamné. Seulement, « Ces deux figures de l’opposition ne sont pas en prison parce que ce sont des personnalités politiques, mais parce qu’elles ont commis des délits de droit commun. Il n’y a pas de raison qu’elles soient libérées pour désengorger les maisons d’arrêt », avait répondu à RFI et France 24, le chef de l‘État congolais Denis Sassou-Nguesso.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux sont en effervescence. Les uns pour dénoncer l’attitude du gouvernement congolais et les autres pour la légitimer. Et à cette allure, la santé de Mokoko, risque d‘être un enjeu politique dans cette crise alors que le pays a enregistré le premier cas en mi-mars .

Le pays pétrolier d’Afrique centrale compte au 6 juillet 2020 1 557 cas de covid-19 dont 501 guéris et 44 décès.