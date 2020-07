Algérie : liberté provisoire pour Karin Tabbou, figure emblématique de la contestation

Libération en Algérie de Karim Tabbou, une personnalité clé du mouvement de protestation.

Son avocat Abdelghani Badi a indiqué que cette libération qui a lieu jeudi fait suite au feu vert du tribunal d’Alger pour une demande de mise en liberté provisoire de son client.

Karim Tabbou a été incarcéré le 26 septembre 2016 et a été condamné en appel deux jours plus tard à un an de prison. Il a été accusé d’atteinte à l’intégrité du territoire national”.

Le dissident algérien est également poursuivi pour “atteinte au moral de l’armée” dans une autre affaire, dont le procès a été reporté au 14 septembre 2020.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont salué la décision de libération de Tabbou.

Karim Tabbou est l’une des voix les plus importantes de “Hirak”, le mouvement de protestation anti-régime qui a éclaté en février 2019.

Le portrait du leader de l’Union démocratique et sociale a été régulièrement utilisé lors de manifestations hebdomadaires, désormais suspendues en raison de la pandémie de Covid-19.