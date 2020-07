Afrique du Sud : reprise du trafic ferroviaire

Le premier train est entré à quai après 100 jours de confinement en Afrique du Sud.

Le service ferroviaire de passagers est de nouveau opérationnel à la faveur de l’assouplissement des restrictions imposées pour faire reculer le coronavirus dans le pays. L’inquiétude régnait encore mercredi matin au sein des premiers voyageurs.

“Je suis en fait inquiet de savoir quand beaucoup de gens vont revenir et commencer à monter dans les trains maintenant. Je m’inquiète de tous les embouteillages et de toutes les personnes qui vont se trouver à l’intérieur des trains maintenant. Je me demande s’ils ont une stratégie pour contrôler la foule, car elle est parfois très dense”, s’interroge Bongani Ndlovu, passager.

La façon de voyager a tout de même changé. Le nombre de passagers est limité et les masques sont obligatoires. Les wagons sont désinfectés après chaque voyage.

“Nous travaillons donc à 15 % de capacité en termes de capacité de transport de nos trains. Nous ne cherchons pas à nous précipiter en termes d’augmentation de la capacité, car le plus important est la sécurité de nos navetteurs. Il s’agit d’une pandémie mortelle et nous devons nous assurer que nos navetteurs, avant tout, sont en sécurité”, explique Bongisizwe Mpondo, administrateur de l’Agence ferroviaire des passagers d’Afrique du Sud.

Depuis le 1er mai, l’Afrique du Sud a progressivement assoupli ses restrictions, passant du niveau 5 au niveau 3, après un confinement strict de cinq semaines appliqué le 27 mars.