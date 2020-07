Nouvel élan pour le G5 Sahel

Les pays du Sahel et leur allié la France ont “changé de dynamique” dans la lutte contre l’insurrection jihadiste qui dure depuis huit ans dans la région. C’est ce qu’a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron.

S’adressant à la presse à l’issue d’un sommet visant à revoir une stratégie vieille de six mois avec les chefs d’Etat du G5 Sahel, il a affirmé que “la victoire était encore possible”.

“L’Europe, ses institutions et ses États membres, nos partenaires et les Américains, les pays voisins sont tous à bord. Et ils sont à vos côtés, car nous sommes convaincus que la victoire est possible au Sahel et qu’elle est déterminante pour l‘équilibre en Afrique et en Europe”.

Le sommet d’une journée à Nouakchott, la capitale mauritanienne, a réuni les présidents du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger.

Objectif : faire le point sur une stratégie plus agressive au Sahel, décidée en janvier après une série d‘échecs couronnés par la perte de 13 soldats français dans un accident d’hélicoptère.

“Nous devons maintenant consolider et amplifier cette dynamique, et dans les prochaines semaines, les forces européennes prendront le relais des renforts français que nous avons déployés en janvier avec 600 soldats supplémentaires de Côte d’Ivoire dans le cadre de l’initiative Tacouba”, a déclaré Emmanuel Macron.

Bien que les forces de la coalition se soient concentrées sur la “région des trois frontières”, haut lieu du djihadisme où convergent les frontières du Burkina Faso, du Niger et du Mali, les djihadistes ont continué à mener des attaques quasi-quotidiennes.