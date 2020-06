Zambie : le ministre de la Santé inculpé pour corruption

Chitalu Chilufya dans le collimateur de la commission de lutte contre la corruption (ACC). Le ministre zambien de la Santé est souçonné de s‘être enrichi de manière illicite.

L’ACC est formelle. « Chilufya a été arrêté et inculpé de quatre crimes économiques dont la corruption et l’enrichissement illicite » a déclaré le porte-parole de l’institution anti-corruption, Jonathan Siame, dans un communiqué rendu public mercredi.

C’est en effet le mois dernier, poursuit le document, que la commission a constaté que M. Chilufya, 47 ans, avait amassé soudainement une importante fortune. Et les enquêtes indiquent que ce sont des « biens mal acquis ».

Remis en liberté sous caution, Chilufya devrait comparaître devant le tribunal le 9 juillet. Son avocat n‘était pas joignable pour commenter dans l’immédiat. S’il est reconnu coupable, Chilufya risque jusqu‘à cinq ans de prison.

Cette interpellation intervient un an après celle de Ronald Chitotela. L’ancien ministre de l’habitat avait été mis en cause pour les mêmes accusations de corruption avant d‘être blanchi. Il est actuellement ministre du tourisme, de la culture et des arts.