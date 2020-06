Malawi : le chef de l'opposition largement en tête de la présidentielle (médias)

Le chef de l’opposition Lazarus Chakwera s’acheminait vers une large victoire dans le scrutin présidentiel rejoué mardi au Malawi après l’annulation pour fraudes de la réélection de Peter Mutharika en 2019, selon les chiffres publiés jeudi par les médias locaux.

Le décompte provisoire de la radiotélévision publique (MBC) et du quotidien The Times attribuait à M. Chakwera jusqu‘à 59% des suffrages, contre environ 38% seulement à son adversaire M. Mutharika.

Plusieurs opposants des pays voisins du Malawi, comme Mmusi Maimane en Afrique du Sud et Nelson Chamisa au Zimbabwe, ont déjà félicité le chef de l’opposition pour sa victoire sur les réseaux sociaux.

La Commission électorale (MEC) n’avait pour sa part publié jeudi les résultats que de 136 des 5.002 bureaux de vote du pays.

Mercredi, son président Chifudo Kachale avait appelé le pays au calme et à la patience. Le Malawi n’est que le deuxième pays d’Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle, après le Kenya en 2017.

Lors du scrutin disputé en mai 2019, la MEC avait proclamé la victoire de Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera.

Mais le chef de l’opposition a contesté les résultats et ses partisans sont descendus dans la rue pendant des mois pour obtenir l’annulation du scrutin. Ces manifestations ont été réprimées par les forces de l’ordre.

En février dernier, la Cour constitutionnelle a finalement donné raison à l’opposition en invalidant les résultats pour cause “d’irrégularités généralisées et systématiques” et en ordonnant la tenue d’un nouveau scrutin.

