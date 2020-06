Covid-19 : l'OMS appelle à la poursuite des mesures de prévention

L’Organisation mondiale de la santé a appelé lundi les nations à la plus grande vigilance alors que plusieurs pays du continent entrent dans une nouvelle vague de déconfinement avec notamment la réouverture des frontières.

Pour son directeur général, le respect des mesures barrières et la recherche de solutions doivent se poursuivre.

“Nous exhortons les pays à faire preuve de prudence et de créativité dans la recherche de solutions pour que les gens restent en sécurité tout en poursuivant leurs activités quotidiennes. Nous continuons d’exhorter tous les pays à redoubler d’efforts pour appliquer les mesures de santé publique fondamentales dont nous savons qu’elles fonctionnent. Trouver et tester les cas suspects fonctionnent, isoler et soigner les malades fonctionne, protéger les travailleurs de la santé fonctionne”, préconise Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Le bilan mondial des contaminations dépasse la barre des 9 millions de cas confirmés et plus de 470 000 décès, selon l’Organisation mondiale de la Santé. L’Afrique du Sud étant le pays le plus touché du continent avec plus de 100 000 cas.