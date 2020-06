Libye : les forces d'Haftar saluent le leadership du Caire

Les forces du maréchal Haftar saluent l’annonce de l‘Égypte d’intervenir en Libye en cas de progression de l’armée loyale au gouvernement d’union nationale de Tripoli vers la ville de Syrte.

Dans cette intervention, le porte-parole de forces armées arabes libyennes explique que la guerre n’est plus une question nationale. Elle ne se limite pas aux frontières de la Libye entre le désert et la mer. La question est bien plus complexe et dépasse même les frontières de la sous-région.

De ce point de vue dès lors, la prise de position du Caire est courageuse ajoute l’officier supérieur.

Il salue le rôle joué par les Arabes et le leadership du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, un soutien inconditionnel du maréchal Haftar, en faveur de la quête de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du territoire libyen.

Le gouvernement d’union nationale basé à Tripoli et soutenu par la Turquie multiplie des succès sur le terrain depuis le début du mois de juin en cours. Les autorités libyennes reconnues par l’ONU disent considérer la déclaration de l‘Égypte comme une déclaration de guerre.