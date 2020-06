Coronavirus en Afrique : le point de la journée

En Afrique, le coronavirus a coûté la vie à 5 060 depuis la déclaration d’un premier cas en Égypte en mi-février dernier. Toutefois, le berceau de l’humanité reste jusqu’ici le continent le moins impacté du monde, déjouant ainsi les prédictions de l’OMS qui redoutait le « pire » pour l’Afrique. Retrouvez dans cet article la situation chiffrée de la covid-19 dans le continent.

#BackToSchool

Class six pupils, Form 5 and Uppersixth students in the Yaoundé 6 subdivision have effectively resumed school for a special term this June 1, 2020. Principals and Head Teachers ensure measures to curb the spread of #COVID19 are strictly respected pic.twitter.com/YSmWzBVki8

CRTV