Afrique du Sud : pénurie de kits de test

En Afrique du Sud, les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la pénurie de kits de test Covid-19 et de réactifs à travers l’Afrique alors que les cas augmentent régulièrement.

Près de 100 000 personnes n’ont pas effectué les tests du nouveau coronavirus en Afrique du Sud.

Selon le ministère de la Santé, la priorité est désormais donnée aux patients hospitalisés et aux agents de santé.

D’autres pays africains ont également été touchés par la pénurie généralisée de kits de test.

Cependant, certains analystes pensent que les pays les plus riches écartent ceux plus pauvres dans la course à l’approvisionnement crucial.

L’Afrique du Sud a effectué plus de tests pour le virus que tout autre pays d’Afrique – plus de 655 000 – et a les cas les plus confirmés avec près de 28 000.