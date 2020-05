Hommage au musicien et chanteur guinéen Mory Kanté, mort à l'age de 70 ans

La culture guinéenne est en deuil, depuis l’annonce du décès de Mory Kanté … Le chanteur et musicien est décédé d’une longue maladie ce vendredi 22 mai à l‘âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry.

Dans sa maison familiale, ses proches se sont rassemblés pour faire son deuil. Balla Kanté, son fils, veut perpétuer l’héritage.

“Mory Kanté n’est pas mort, il est vivant. Il a des enfants, nous sommes là. Il y aura beaucoup de surprises vous savez, notre génération n’est pas la même. Nous allons revaloriser cette culture africaine a travers le monde. C’est pour vous dire que le combat Mory Kanté est toujours vivant, il n’est jamais parti parce que ses oeuvres sont là et ses enfant sont là.”

Formé à l’institut des arts de Bamako au Mali, il est repéré à l’age de 21 ans par le saxophoniste du groupe de Salif Keïta, Issu d’une grande famille de griots guinéenne et malienne, il impose rapidement son style, entre musique traditionnelle et modernité.

Surnommé le « griot électrique », il avait contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde, devenant un référence pour la jeunesse africaine, explique le chanteur sénégalais Ismaël Lo.

“Mory Kanté était une référence pour moi, pour toute la jeunesse africaine, pour toute la culture. C‘était un grand monsieur. Aujourd’hui c’est un grand baobab qui meurt, une bibliothèque qui brûle, mais ses œuvres resteront éternellement parmi nous.”

Véritable star sur le continent, il avait été sacré “Voix d’or” au Nigeria en 1976, numéro 1 à travers le monde avec son succès planétaire “Yeké Yeké, avant de triompher en France et en Europe avec un Disque d’or en 1988 et une Victoire de la musique du meilleur album francophone. Il se produisait sur toutes les grandes scènes du monde.

“Mory Kanté a fait notre fierté à l’international, il est allé partout. Moi à chaque fois que j’allais dans un festival en Europe Mory Kanté était déjà passé là 20 ans en arrière et on me disait : “Mais alors tu connais Mory Kanté?” Je disais : “Mais comment! Qui ne connaît pas Mory Kanté ?”, se souvient Sayon Bamba, chanteuse guinéenne.

Nommé en 2001, Ambassadeur de bonne volonté de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture Mory Kanté n’a jamais hésité, en marge de la musique, à utiliser son nom et ses moyens pour soutenir différentes causes : la lutte contre la précarité des jeunes, dans sa ville natale de Conakry ou encore la famine en Éthiopie, aux cotés de Manu Dibango, disparu en mars dernier.

Le président guinéen, Alpha Condé, a salué sa mémoire sur Twitter.