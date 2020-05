L'OMS "disposée à collaborer" avec le Burundi

L’Organisation mondiale de la santé est toujours “disposée” à collaborer avec le Burundi dans la lutte contre la covid-19 et bien d’autres maladies, a déclaré jeudi sa directrice pour l’Afrique, après l’expulsion des responsables de l’organisation par Bujumbura.

“Nous restons très désireux de continuer à collaborer avec le Burundi en tant qu‘État membre de l’OMS dans la région africaine, et surtout, de soutenir non seulement leur réponse à cette pandémie de COVID-19 et d’aider à minimiser la maladie et la mortalité parmi les Burundais, mais aussi de continuer à travailler avec le pays sur les nombreux autres problèmes et programmes de santé sur lesquels nous avons collaboré avec le Burundi”, a déclaré le Dr Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, directrice régionale du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO).

Le Burundi qui compte à ce jour 27 cas confirmés de covid-19 a ordonné plus tôt cette semaine, l’expulsion de l‘équipe d’experts de l’organisation chargée d’appuyer le pays dans sa riposte contre la pandémie de coronavirus.

Mais le gouvernement est vivement critiqué pour sa gestion de l‘épidémie, ce qui alimente les craintes d’une hausse considérable du nombre de cas positifs dans le pays.