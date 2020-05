Cameroun : Covid19.CM lutte contre les fake news sur la pandémie

Le Cameroun n’a pas été épargné de l‘épidémie du nouveau coronavirus. Le pays dépasse la barre des 2.000 cas. Il s’agit effectivement de 2.077 cas infectés, pour 953 guérisons, 64 décès et 1.060 personnes encore hospitalisées, selon le récent décompte de Covid19.CM.

L’annonce des premiers cas d’infection en mars dernier avait suscité une certaine psychose au sein de la population et ouvert par la suite la brèche à la propagation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Pour ainsi barer la route aux fake news et surtout sensibiliser le public face à cette épidémie, des jeunes camerounais ont pris le taureau par les cornes.

L’association Smart Click Africa a mis en ligne le 20 avril à Yaoundé la plateforme web Covid19.CM. Ce site internet qui est accessible au public via l’adresse url www.covid19.cm ; démonte au quotidien les fake news sur la pandémie à travers sa rubrique baptisée : vrai ou faux ? Factchecking sur le coronavirus au Cameroun. Cette fenêtre permet ainsi à l’internaute d’avoir l’information fiable sur la Covid-19 pour ainsi se garder de la transmission des fake news et freiner par ricochet sa chaîne de propagation.

“Avec plus de 3,5 millions de Camerounais sur Facebook, nous nous sommes dits à Smart Click Africa qu’il était important de faire quelque chose pour palier ce manque et lutter contre les fake news en donnant la bonne info au public et à ces Camerounais présents sur Facebook et sur le web et les réseaux sociaux en ces temps de crise”, souligne Beaugas Orain Djoyoum, l’un des responsables du projet.

Quelques jours seulement après son lancement, le site semble trouver un véritable engouement auprès du public cible. “Plus de 50 000 visites en une semaine. En plus des articles sur le factchecking sur la maladie, les internautes camerounais apprécient la plateforme et surtout les messages de prévention et le point quotidien sur les cas recensés”, révèle M. Djoyoum.

Pour garder le cap à travers un travail bien élaboré, l’association Smart Click Africa a opté “pour l’intégration des professionnels des médias et des journalistes spécialisés dans le traitement de l’actualité liée à la santé”, précise Assongmo Necdem, chef du projet de factchecking de Covid19.CM.

En attendant, l‘éradication totale de la pandémie dans le pays, Smart Click Africa ne compte pas s’arrêter en chemin. “À la fin de la pandémie, ce que l’on souhaite rapidement et c’est pour cela qu’on y a intégré les mesures barrières au Covid-19, le site web restera en ligne comme archives pour continuer la sensibilisation (car les messages de sensibilisation y restent); mais également comme base pour les chercheurs, internautes et étudiants qui souhaitent s’intéresser sur ce qui s’est passé, comment les acteurs publics et privés ont géré la crise et quelles sont les fausses informations qui ont circulé durant cette pandémie au Cameroun”, indique Beaugas Orain Djoyoum.

Depuis l’arrivée de la maladie au Cameroun, le gouvernement camerounais a instauré quelles mesures de prévention tels que : port du maque obligation, couvre-feu nocturne, fermeture des frontières et restriction des déplacements et rassemblements publics. Il s’est gardé de mettre en place un confinement total dans un pays pauvre dont une bonne partie de la population vit des activités du secteur informel.