Coronavirus : spectaculaire hausse des cas à Djibouti

Hausse significative des cas de covid-19 à Djibouti. Selon le ministère de la Santé, le nombre de personnes positives au nouveau coronavirus est passé de 168 à 1008.

Djibouti détient ainsi le plus fort taux de prévalence avec 98,6 cas pour 100.000 habitants, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine, bien que les perspectives semblent bonnes avec 373 guérisons et seulement deux décès.

Si le gouvernement n’a pas encore fourni des explications, cette situation intervient au moment où le pays d’Afrique de l’Est est soumis à des mesures drastiques dont le confinement décrétées le 23 mars dernier.

Mais des décisions peu ou pas du tout respectées par les populations. Et face aux craintes de propagation de la pandémie, Djibouti a prolongé ces mesures jusqu’au 28 avril. Le cas de la fermeture des frontières, des écoles, des lieux de culte, des magasins à l’exception des épiceries, banques, pharmacies et stations-service.

Les transports en commun sont également interdits jusqu‘à nouvel ordre. Reste à savoir si le gouvernement ne se heurtera pas aux mêmes obstacles.