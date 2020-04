Guinée Bissau : Embalo reconnu président par la Cédéao

Près de quatre mois après les résultats contestés de la présidentielle du 29 décembre dernier en Guinée Bissau, la Cédéao reconnaît finalement la victoire d’Umaro Sissoco Embalo.

L’organisation ouest africaine l’a annoncé jeudi matin dans un communiqué, expliquant avoir pris cette décision « après analyse approfondie de la situation politique du pays ».

Une victoire diplomatique pour Umaro Sissoco Embalo, qui avait organisé sa propre investiture fin février dernier et s‘était installé au palais présidentiel, avec le soutien affiché des militaires.

La Cédéao demande toutefois à Umaro Sissoco Embalo de désigner un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai, « conformément à la Constitution », ainsi qu’une réforme de la Constitution du pays, qui sera soumise à referendum dans six mois.

La proclamation de la victoire d’Umaro Sissoco Embaló, début janvier par la CNE avec 53,55% des voix, avait été vivement contestée par le PAIGC, vainqueur des dernières législatives. Son président et candidat, Domingos Simões Pereira avait saisi la Cour suprême pour demander un recomptage des voix du second tour.