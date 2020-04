Nigeria : Âgée de 68 ans, elle accouche de jumeaux

Une femme nigériane de 68 ans a donné naissance pour la première fois à de jumeaux – un garçon et une fille – lors de sa première grossesse, a rapporté l’hôpital universitaire de Lagos (HUDL) ce week-end.

L’hôpital de Lagos a célébré cette naissance qu’il a qualifiée comme un tout premier exploit dans le pays et dans toute l’Afrique. L’accouchement s’est déroulé par césarienne, a ajouté l‘établissement hospitalier.

La mère portait une grossesse pour la première fois après avoir subi une fécondation in vitro (FIV) et un transfert d’embryon dans un établissement extérieur. “Elle a ensuite été envoyée à HUDL au début de sa gestation et a été prise en charge jusqu‘à terme”, ajoute la déclaration signée par le président du Conseil médical consultatif de l’hôpital, le professeur Wasiu Adeyemo.

Les parents ont été photographiés avec leurs enfants et l’image publiée sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions sur le compte Twitter de l’hôpital. Les internautes félicitent le courage des parents et des médecins. « Une bonne nouvelle au milieu de la pandémie de COVID19 », selon l’hôpital de Lagos.