Nigeria : des hommes armés tuent neuf civils dans le centre du pays

Des hommes armés non identifiés ont tué mercredi neuf civils lors de l’attaque d’un village du centre du Nigeria, probablement dans le cadre d’un conflit entre nomades peuls et fermiers locaux, selon la police.

Un porte-parole de la police de l’Etat de Plateau a déclaré que les assaillants non identifiés avaient abattu neuf habitants et mis le feu à 22 maisons durant l’attaque du village de Hura.

La tuerie intervient dans un contexte d’augmentation des tensions entre la communauté locale Irigwe et des pasteurs peuls à cause d’accusations de vol de bétail et de litiges territoriaux.

Le parlementaire régional Haruna Maitala a dénoncé “l’inquiétante répétition des attaques et des contre-attaques”.

“Les attaques se poursuivent sans relâche, avec l’augmentation visible d’une haine injustifiée entre les deux communautés”, a-t-il déploré dans un communiqué.

L’Etat de Plateau fait partie de la ceinture centrale du Nigeria, qui sépare le Nord à majorité musulmane du Sud essentiellement chrétien.

Des affrontements entre des nomades peuls éleveurs de bétail et des fermiers pour des affaires de terrain, de pâturages et d’eau ensanglantent la région depuis des années.

L’ONG humanitaire Mercy Corps avait estimé en mai 2019 que les violences entres fermiers et nomades au Nigeria avaient “provoqué plus de 7.000 morts dans les cinq dernières années”.

Les attaques dans des régions isolées restent souvent non signalées, mais les autorités de l’Etat assurent que les tueries ont diminué depuis des tentatives de réconciliation des deux communautés.

