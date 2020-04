OMS : la décision américaine "profondément regrettable" selon le chef de l'UA

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a jugé mercredi “profondément regrettable” la décision des États-Unis de suspendre leur contribution à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), annoncée dans la nuit de mardi à mercredi par le président Donald Trump.

“La décision du gouvernement américain de suspendre sa contribution financière à l’OMS est profondément regrettable”, a déclaré le chef de l’exécutif de l’Union africaine sur son compte Twitter.

“Plus que jamais, le monde dépend de la capacité de leadership de l’OMS pour diriger la lutte contre la pandémie de Covid-19”, a ajouté le diplomate tchadien.

“Notre responsabilité collective qui consiste à permettre à l’OMS de remplir son mandat n’a jamais été aussi urgente”, a conclu M. Faki.