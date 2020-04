Lutte contre le terrorisme : un camp de l'ISWAP détruit à Borno

Les îles Tumbuns sur le lac Tchad désormais débarrassées des éléments du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) qui y avaient érigé leur base.

C’est le résultat d’une série de bombardements effectués vendredi conjointement par l’armée nigériane dans le cadre de l’opération « Lafiya Dole » et la Force conjointe multinationale (MNJTF) afin de déloger le groupe terroriste qui avait fait de la zone un de ses principaux repaires.

D’après le brigadier-général, Benard Onyeuko, responsable adjoint des relations publiques et communication de l’armée nigériane, ce raid a connu un « franc » succès grâce aux renseignements obtenus par des avions de reconnaissance qui avaient survolé la zone auparavant.

L’officier a ajouté que l’ISWAP a perdu un nombre importants de ses éléments et une bonne quantité de son matériel. Il n’a toutefois pas donné quelque chiffre.

Cette offensive intervient quelque deux jours après que l’armée tchadienne qui fait partie de la MNJTF a déployé un important dispositif militaire au Niger et au Tchad pour traquer le groupe jihadiste qui venait de tuer une centaine de soldats tchadiens.

Le conflit avec les jihadistes de Boko Haram et d’ISWAP a fait plus de 36000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.