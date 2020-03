Afrique du Sud : le rand à son niveau historique le plus bas

Le rand sud-africain a plongé lundi à son niveau historique le plus bas après la dégradation par l’agence Moody’s de la note financière du pays en pleine pandémie de nouveau coronavirus.

Le rand est passé lundi matin à Johannesburg sous la barre des 18 rands (17,87 rands) pour un dollar américain. Il s‘était plus tôt échangé sur les marchés asiatiques à 18,05 rands pour un billet vert, son plus bas niveau jamais atteint.

“Le rand est la monnaie des marchés émergents qui a enregistré les plus mauvais résultats la semaine dernière”, a expliqué l’analyste Wichard Cilliers de TreasuryONE, un cabinet sud-africain de conseil.

En un mois, la devise sud-africaine a chuté de 17%, a-t-il ajouté.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Moody’s a rétrogradé l’Afrique du Sud au rang des investissements “spéculatifs” pour cause de “détérioration continue” de sa “situation fiscale” et de “croissance structurellement faible”.

La dégradation “n’aurait pas pu tomber à un pire moment”, a réagi le gouvernement sud-africain. L‘économie de la première puissance industrielle du continent est retombée dans la récession au dernier trimestre de l’année dernière et sera durement affectée par la pandémie mondiale de Covid-19.

L’Afrique du Sud est le pays d’Afrique subsaharienne le plus touché par le virus, avec plus d’un millier de cas déclarés et deux morts, selon le dernier bilan.

