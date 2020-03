Covid-19 : la BOAD débloque un fonds de riposte

Devant la propagation rapide du coronavirus sur le continent, plusieurs pays ont décrété l‘état d’urgence et annoncé des mesures de confinement pour limiter les effets de la pandémie.

C’est dans cet élan que la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a annoncé l’allocation d’un fonds de riposte d’un peu plus de 24 millions de dollars au profit de chaque état membre de l’Union Économique et Monétaire Ouest-africaine.

Ce décaissement, d’un montant global de plus de 199 millions de dollars, sera accompagné d’un gel de 126 millions de dollars de remboursements de créances, portant l’assistance de la BOAD à plus de 326 millions de dollars.

Alors que la BCEAO avait annoncé, le week-end dernier, une série de mesures pour amortir la crise sanitaire qui frappe de plein fouet l’Uemoa, cette aide devrait bénéficier du fonds de bonification mis en place par la Banque basée à Lomé.

L’Afrique a été jusqu’à présent relativement épargnée par la pandémie. Le continent compte plus de 2 700 cas, dont 72 décès sur les 485 000 cas de contamination et plus de 22 330 décès à l‘échelle planétaire, selon des bilans établis jeudi.