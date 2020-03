Wonderchicken, l'ancêtre des oiseaux

C’est un spécimen unique… Un oiseau fossile récemment découvert pourrait être le plus ancien ancêtre connu de tous les poulets de la planète.

L’oiseau pesait un peu moins de 400 g et faisait partie des premiers membres du groupe qui a donné naissance aux poulets, canards et autres volailles d’aujourd’hui. Les scientifiques l’ont surnommé le “wonderchicken”.

“Le nom du wonderchicken est apparu dans notre tête presque instantanément lorsque nous avons découvert le crâne au scanner sur l‘écran de l’ordinateur. Car il y a des caractéristiques du crâne qui rappellent beaucoup ce que nous voyons chez les poulets vivants et leurs parents, notamment l’architecture de base du bec et cette région du visage. Nous pensions donc qu’il ressemblait beaucoup à un poulet et, bien sûr, étant donné le choc de sa découverte, wonderchicken nous a semblé tout à fait approprié”, déclare Dr Daniel Field du département des Sciences et de la Terre de l’université de Cambridge.

Le nouveau fossile de wonderchicken nous donne un aperçu étonnant de ce qu'étaient les oiseaux modernes il y a environ 66,7 millions d'années...

Le wonderchicken vivait juste avant l’impact de l’astéroïde qui a tué de nombreuses espèces, notamment les dinosaures géants. Selon les scientifiques, l‘évolution de l’arbre généalogique des oiseaux modernes était très précoce lorsque l’astéroïde a frappé.

Les proches parents de wonderchicken ont survécu au cataclysme. Le fossile lui-même possède certains traits qui ont été présentés comme bénéfiques pour le passage de l’astéroïde.

Il était petit et ses pattes suggèrent qu’il ne vivait pas dans les arbres, un facteur important.

“Nous avons pensé pendant un certain temps que les premières étapes de l’histoire de l‘évolution des oiseaux modernes ont eu lieu vers la fin de l‘ère des dinosaures, mais nous n’avons pas eu beaucoup de preuves fossiles directes d’oiseaux modernes de ce point de l’histoire de la Terre. Ainsi, le nouveau fossile de wonderchicken nous donne un aperçu étonnant de ce qu‘étaient les oiseaux modernes il y a environ 66,7 millions d’années, ainsi qu’un regard fantastique sur un animal proche de l’ancêtre commun des oiseaux ressemblant à des poulets et des canards”.

Le wonderchicken aidera à clarifier les facteurs qui ont réellement donné naissance aux oiseaux modernes.