Covid-19 : la course au vaccin

La course au développement d’un vaccin contre le coronavirus est enclenchée dans le monde. Plusieurs biotechs se sont engagés dans des recherches pour protéger la population des effets de cette menace.

En Suède, plusieurs projets sont en cours. L’un d’entre eux basé sur une nouvelle méthode permettra d‘éviter d’avoir à cultiver le virus dans un laboratoire.

Les chercheurs copient puis insèrent une partie du code génétique du virus dans une sorte de plasmide, transformant ainsi le corps en une mini usine de vaccins.

“En fait, ce que vous faites, c’est que vous prenez l’information génétique du virus, vous la convertissez en ADN et vous la mettez dans un plasmide, et ensuite le plasmide est en fait le vaccin lui-même. Donc, en gros, vous injectez le code génétique du vaccin et il est ensuite absorbé par l’hôte. Ainsi, vous, en tant que vacciné, vous produisez votre propre vaccin”, a déclaré

Professeur Matti Sallberg.

Selon le professeur Matti Sallberg, l‘épidémie actuelle pourrait bien avoir pris fin avant que le vaccin ne soit prêt à être utilisé à grande échelle.

“Je pense que le plus grand défi est que l’infection pourrait avoir disparu quand nous serons prêts. Il s’agit donc d’un développement très rapide. De plus, je pense que puisque le virus lui-même provoque une tempête de cytokines, qui fait partie de la pathologie, vous ne voulez pas que le vaccin renforce cela. Vous voulez vous protéger contre cela”, a ajouté le Professeur Matti Sallberg.

L’Institut Karolinska de Stockholm a donc mis en place un groupe de travail chargé de comprendre et développer le vaccin.

Une vingtaine de recherches est menée pour lutter contre ce coronavirus dans le monde. Les scientifiques espèrent trouver un vaccin au plus tôt pour stopper cette menace jusqu’alors inconnue.