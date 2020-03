Soudan du Sud : l'épouse de Riek Machar nommée ministre de la Défense

Des 34 ministres nommés jeudi par le président du Soudan du Sud Salva Kiir, figure l‘épouse du vice-président Riek Machar. Angelina Teny dirigera le prestigieux ministère de la Défense.

La très attendue équipe gouvernementale, censée mettre fin à plus de six ans de conflit au Soudan du Sud est désormais disponible. Le président Salva Kiir a publié jeudi la liste de ses compatriotes qui l’aideront à exécuter sa politique.

Et ils seront 34 à travailler avec le président Kiir et le vice-président Riek Machar. Parmi eux, la femme de ce dernier, Angelina Teny nommée à la tête du département de la Défense.

Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans le pays. Âgée de 67 ans, Angelina Teny, mère de quatre enfants est diplômée d’universités britanniques. Avant l’indépendance de son pays, elle avait occupé le poste de ministre d‘État chargée de l‘Énergie et des Mines dans le gouvernement d’union nationale basé Khartoum.

En 2013, elle va en rébellion avec son époux. Deux ans plus tard, Angelina Teny est nommée présidente du comité défense et sécurité au sein de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA-IO), rebellion fondée et dirigée par son époux après avoir quitté la vice-présidence.

La nomination de cette équipe intervient quelque trois semaines après que Riek Machar, ancien chef rebelle, a prêté serment en tant que numéro 2 du Soudan du Sud, conformément à l’accord de paix de septembre 2018 censé sonner le glas de la guerre civile au Soudan du Sud.

Une guerre qui s’est déclenchée en 2013, donc deux ans après l’indépendance vis-à-vis du Soudan voisin. L‘échec de différents accords de paix aura été tel que le conflit n’a fait que s’aggraver ces cinq dernières années. D’après des études, le conflit a déjà fait près de 400 000 morts et poussé plus de quatre millions de déplacés internes et/ou externes.