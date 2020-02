Kenya : plusieurs employés de la compagnie d'électricité licenciés pour branchements illégaux

Au Kenya, plus de 115 personnes ont été licenciées jeudi de la Kenya Power. La compagnie publique de distribution d‘électricité les reconnaît coupables de plusieurs fautes lourdes dont les branchements illicites.

La nouvelle est tombée via un communiqué signé et rendu public ce jeudi. La déclaration fait état du renvoi de 115 employés. Une décision inhérente à des pratiques peu amènes dont ces employés auraient fait montre dans l’exercice de leurs fonctions… Pour fautes « graves et lourdes ».

Débutée il y a quelque deux mois, l’opération de vérification des installations électriques à Nairobi a déjà livré ses premiers fruits. Branchements illégaux, perception des pots-de-vin, piratage du réseau de distribution, vol de câbles, … Les motifs sont aussi bien nombreux que graves.

« Depuis le début de l’exercice en cours, 630 personnes au total ont été arrêtées à travers le pays et poursuivies pour divers délits liés au vol d‘électricité et à la fraude. Et 115 personnes ont déjà été condamnées », peut-on lire dans le texte qui précise que l’entreprise perd 20 % de ses bénéfices du fait de ces pratiques illicites.

Si la Kenya Power a eu la main lourde pour sanctionner ses employés qu’elle soupçonne être coupables, elle se veut toutefois prudente quant au quand-dira-t-on après l’opération. « Notre intérêt n’est pas de punir les clients par simple délectation. Il est plutôt question de leur offrir des branchements électriques légaux et plus sûrs », a déclaré Benard Ngugi, directeur général de la Kenya Power lors d’une séance de démantèlement d’installations pirates.

L’opération qui va être menée sur toute l‘étendue du territoire national intervient au moment où le Kenya exécute depuis 2014, un programme d‘électrification des bidonvilles légalement et à moindre coût pour mettre fin aux branchements illicites. Plus de 150 000 ménages ont ainsi été électrifiés.